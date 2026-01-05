Delcy Rodríguez dice que no descansará «ni un minuto» para garantizar la paz en Venezuela

1 minuto

Caracas, 5 ene (EFE).- La chavista Delcy Rodríguez aseveró este lunes que, en estas «horas terribles de amenazas contra la estabilidad», no va a descansar «ni un minuto para garantizar la paz» en Venezuela, luego de jurar como presidenta encargada del país, dos días después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en medio de ataques en Caracas y tres estados.EFE

csm/lb

(foto)(vídeo)