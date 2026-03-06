Delcy Rodríguez dice que retoma relaciones con EE.UU. por amistad y con inteligencia

1 minuto

Caracas, 6 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos se hace «con amistad y con inteligencia», luego de que ambos países anunciaron este jueves la reanudación del vínculo diplomático roto desde 2019, hecho que venía gestándose tras la captura en enero de Nicolás Maduro.

«Vamos a hacerlo con amistad, con disposición y con buena inteligencia y por el bienestar del pueblo venezolano», dijo Rodríguez en un acto en la comuna El Maizal, en el estado Lara (oeste), una localidad muy visitada por Maduro. EFE

