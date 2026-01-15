Delcy Rodríguez dice que si le tocara ir a Washington iría de «pie», pero «no arrastrada»

Caracas, 15 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que si le tocara ir a Washington iría de «pie» y «caminando», pero no «arrastrada», un pronunciamiento que se el mismo día que la líder de la oposición, María Corina Machado, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

«No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor», manifestó Rodríguez en la rendición de la memoria y cuenta del Gobierno en nombre de Maduro. EFE

