Delcy Rodríguez dice que si le tocara ir a Washington iría de «pie», pero «no arrastrada»

Caracas, 15 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que si le tocara ir a Washington iría de «pie» y «caminando», pero no «arrastrada», un pronunciamiento que se da doce días después de la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses.

«No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor», manifestó Rodríguez en la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro. EFE

