Delcy Rodríguez dice que sigue «abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos

Caracas, 14 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que «se mantiene abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un «número importante de personas».

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que «no ha culminado aún» el «proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad» que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, «procedieron 194» excarcelaciones.

«Al día de hoy -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días».

Junto a su hermano, también jefe negociador del Gobierno venezolano, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, la líder chavista señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que «están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia».

«El objetivo es abrir espacios políticos, (…) el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica», expresó.

Además, indicó que se trata de un «proceso arduo» que encabeza Cabello, quien, afirmó la funcionaria, está «en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia».

Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local (17:50 GMT) de este miércoles, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 72 excarcelaciones.

Este miércoles, más de una docena de periodistas han sido excarcelados, según organizaciones de la prensa.

Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

