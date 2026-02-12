Delcy Rodríguez dice sentirse «muy contenta» por la cooperación entre Venezuela y EE.UU.

1 minuto

Caracas, 12 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que está «muy contenta» por la cooperación entre Caracas y Washington, tras acompañar al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por las instalaciones petroleras que opera Chevron en el país y en el marco del acuerdo energético a largo plazo suscrito en la víspera.

«Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía», aseguró Rodríguez a través de una videollamada en una marcha del chavismo con motivo del Día nacional de la Juventud. EFE

csm/bam/sbb

(foto)(video)