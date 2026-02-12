Delcy Rodríguez dice sentirse «muy contenta» por la cooperación entre Venezuela y EE.UU.

Caracas, 12 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que está «muy contenta» por la cooperación entre Caracas y Washington, tras acompañar al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por las instalaciones petroleras que opera Chevron en el país y en el marco del acuerdo energético a largo plazo suscrito en la víspera.

«Me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación en el marco de nuestra soberanía», aseguró Rodríguez a través de una videollamada en una marcha del chavismo con motivo del Día nacional de la Juventud.

La mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, dijo que ha tenido una «agenda muy intensa» con Wright, a quien le mostró el «espíritu de cooperación internacional» de Venezuela.

Indicó que visitaron instalaciones que opera Chevron junto con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero también algunas que «están gestionadas directamente» por la empresa del país suramericano.

Rodríguez dijo esperar que la relación con EE.UU. «pueda encaminarse en una agenda en el marco de las leyes internacionales y de las leyes de Venezuela», a la vez que reiteró que su país, a pesar «del bloqueo criminal» en su contra, «no se ha rendido».

La visita de Wright y Rodríguez a la empresa mixta Petro Independencia, de la que Chevron tiene participación, fue anunciada por el ministro de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez, en un mensaje en Telegram que acompañó con una foto de la mandataria encargada y el funcionario estadounidense.

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas.

Wright llegó el miércoles a Caracas para reunirse con Rodríguez e impulsar un «histórico» acuerdo energético a largo plazo. De momento, no se conoce el período exacto.

La visita de Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

En la víspera de la visita, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera. EFE

