Delcy Rodríguez espera que carnavales muestren al mundo que «nada» derrota a Venezuela

Caracas, 13 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó este viernes que espera que el carnaval venezolano, que empieza este sábado y termina el martes, muestre al mundo que «nada» derrota al país suramericano.

«Que estos carnavales 2026 sean, justamente, un paso más en este año para nosotros mostrar al mundo nuestra gran espiritualidad; mostrar al mundo que nada nos derrota, nada nos vence», dijo Rodríguez en un acto desde el estado costero La Guaira (norte), con motivo al inicio de los carnavales.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada instó a todos los venezolanos a disfrutar estas fechas, cuando es una oportunidad, subrayó, para mostrar al mundo «todas las bellezas turísticas de Venezuela».

En La Guaira, cercano a Caracas, se espera la llegada de dos millones de visitantes, de acuerdo a la líder chavista, quien asumió como mandataria encargada luego de que Estados Unidos capturara en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar del pasado 3 de enero.

El Gobierno de Venezuela desplegó desde el pasado jueves un total de un poco más de 228.000 militares y policías, y otros funcionarios del Estado, en todo su territorio como parte de un plan de seguridad por las fiestas de Carnaval, informó entonces el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

En una transmisión de VTV desde el estado Falcón, al noroeste del país, Cabello anunció que, para este plan de seguridad, Venezuela contará con 3.750 vehículos, 11.040 motos y 1.348 bicicletas.

Además, estarán a disposición 470 vehículos «especiales contra incendio y rescate», 556 ambulancias, 71 grúas «totalmente gratuitas», así como 7 aeronaves, entre helicópteros y aviones, y 134 embarcaciones para «cualquier emergencia».

En estos Carnavales, habrá 1.216 puestos de emergencias en todo el país y 3.286 puntos de control, indicó Cabello. EFE

