Delcy Rodríguez evalúa con secretario portugués asistencia técnica tras el doble terremoto

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Caracas, 9 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con el secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas, Emídio Ferreira dos Santos Sousa, quien se encuentra en Caracas para abordar la asistencia técnica y la cooperación bilateral tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

En una nota, Prensa Presidencial señaló que las delegaciones coordinan las labores de recuperación en las zonas afectadas, con especial atención a la comunidad luso-venezolana.

Además, ambos funcionarios evaluaron el despliegue de un contingente de 64 especialistas en rescate y atención médica de las Fuerzas Armadas y de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal, así como la distribución de la ayuda humanitaria y las ambulancias donadas por la Cruz Roja del país europeo.

Portugal envió el pasado martes un avión con más de trece toneladas de productos de higiene, saneamiento y herramientas para la remoción de escombros, así como ambulancias equipadas para ayudar a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, según informó el Gobierno luso.

La ayuda consiste en doce toneladas de material de higiene, abrigo y saneamiento; donativos de la Cruz Roja, que incluyen dos ambulancias «totalmente equipadas»; y 1,5 toneladas de herramientas y equipos de apoyo para el retiro de escombros donados por la Marina Portuguesa.

Al frente de este envió está Sousa, quien mantendrá «contactos políticos y encuentros con la comunidad portuguesa».

Esta es la segunda visita del funcionario luso a Venezuela, luego de reunirse en abril pasado con funcionarios del Ejecutivo chavista y miembros de la comunidad portuguesa que residen en el país suramericano.

Al menos 3.811 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos de magnitud del pasado 24 de junio, según el más reciente balance hecho por las autoridades venezolanas.

Entre las víctimas figuran cien ciudadanos portugueses y lusodescendientes, de los cuales 86 tenían también nacionalidad venezolana, mientras que la cifra de desaparecidos se eleva a 59; entre los fallecidos hay 18 menores y 82 adultos, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal. EFE

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