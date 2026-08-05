Delcy Rodríguez evalúa trabajos de modernización de termoeléctrica en norte de Venezuela

Compartir

2 minutos

Caracas, 4 ago (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó una central termoeléctrica en el estado Carabobo (norte) para evaluar los trabajos de modernización y recuperación del sistema eléctrico del país suramericano, informó este martes el Ministerio de Comunicación e Información.

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que la mandataria visitó la Central Termoeléctrica Planta Centro, ubicada en la ciudad de Puerto Cabello, donde ha estado trabajando la empresa china Machinery Engineering Corporation.

Igualmente, Rodríguez evaluó los trabajos que se vienen haciendo en la planta Termocarabobo, en la localidad de Morón, que, de acuerdo al ministerio, sufrió afectaciones por el doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7,2 y 7,5, sin precisar más detalles.

El Ministerio de Comunicación e Información señaló que estos recorridos se enmarcan en el Plan de Recuperación de Energía Termoeléctrica para «robustecer» el sistema eléctrico de Venezuela.

El domingo, Rodríguez pidió al país ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del ‘Superniño’ y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.

En una reunión con autoridades, transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria dijo que ha pedido «planes específicos» para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, entre ellos incorporar 4.800 MW a la generación termoeléctrica.

Un día después, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que un equipo de expertos técnicos del Departamento de Energía de su país realizó un diagnóstico técnico de la principal hidroeléctrica de la nación caribeña para definir una ruta de modernización del sistema eléctrico.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El lunes, el diputado opositor Henrique Capriles criticó el llamado de la mandataria venezolana a ahorrar electricidad y agua y exigió planes y respuestas para que los ciudadanos puedan organizarse.

Capriles señaló, en X, que la crisis eléctrica tiene años en el país suramericano, por lo que hay millones de venezolanos que padecen apagones «que cada día se agravan más». EFE

sc/rrt