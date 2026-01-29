Delcy Rodríguez firma la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Caracas, 29 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, luego de que recibiera de manos de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el texto aprobado por unanimidad durante esta jornada.

«Estoy de verdad demasiado emocionada, en esta ley está la impronta del comandante (Hugo) Chávez, reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos, en esta ley está la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro», señaló Rodríguez, quien salió a recibir una marcha de los trabajadores del sector petrolero que llegó hasta las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

La líder chavista aseguró que la reforma de esta ley se trabajó y se estudió con Maduro, quien se encuentra encarcelado en Nueva York tras ser capturado por tropas militares estadounidenses el pasado 3 de enero en medio de un ataque a Caracas y otras tres regiones cercanas.

«Presidente Maduro estamos cumpliendo con usted», aseguró.

Asimismo, Rodríguez resaltó que esta reforma fue aprobada por todos los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), incluyendo a la bancada opositora integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

La presidenta encargada indicó que ahora Venezuela irá por las «mejores prácticas internacionales» para hacer de la industria petrolera del país suramericano una «gran industria energética».

El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por la mandataria encargada, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en el que presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en este país.

Tras casi dos horas de debate, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio el visto bueno a las modificaciones sustanciales de la ley, promulgada en 2001 y sometida en 2006 a una reforma promovida por Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

Ahora, tras los cambios aprobados este jueves, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes».

Delcy Rodríguez presentó la reforma días después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares. EFE

