Delcy Rodríguez gestiona con EEUU visita a Venezuela de jugadores que ganaron el Clásico

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Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que está gestionando con el Gobierno de Estados Unidos y las Grandes Ligas la visita al país suramericano de los jugadores que ganaron el martes la VI edición del Clásico Mundial de Béisbol.

«Nuestros jugadores están tratando de venir porque ya tienen que incorporarse a sus equipos. Pero estamos haciendo gestiones frente al Gobierno de Estados Unidos y la organización de las Grandes Ligas para que ellos puedan venir aunque sea un día», dijo Rodríguez durante un acto de celebración en Miraflores, la sede el Ejecutivo.

La selección de Venezuela derrotó en Miami por 3-2 a la de Estados Unidos. EFE

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