Delcy Rodríguez informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos en Venezuela tras terremotos

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Caracas, 25 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados.

«A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados», declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez señaló que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay «decenas» de edificios colapsados.

«Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre», subrayó la presidenta, quien compareció acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En esa región está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y es el principal del país, que fue cerrado horas antes por Rodríguez debido a los graves daños que sufrió.

La mandataria dijo que las autoridades están en labores «muy arduas» de rescate en ese estado para salvar vidas y añadió que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana.

Horas antes, Rodríguez declaró el estado de emergencia después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos el miércoles, un día feriado por la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Carabobo, el episodio de la Guerra de Independencia contra España que el país suramericano considera que selló su emancipación.

Además, la líder chavista comunicó que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

Rodríguez también anunció que no habrá clases «en los siguientes días» de esta semana, así como todas aquellas actividades que no son servicios esenciales.

De igual forma, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.

También fue suspendido el servicio de metro y ferrocarril.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

El Sistema de Alerta de Tsunamis canceló, horas después de emitida, la alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela. EFE

sc-lb/cc

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