Delcy Rodríguez informa que diplomáticos viajarán a EE.UU. para el inicio de relaciones

1 minuto

Caracas, 24 mar (EFE).- La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de que esta semana, sin precisar el día, una delegación de diplomáticos viajará a Estados Unidos para el inicio de relaciones bilaterales, que retomaron formalmente ambos países a principios de este mes.

«Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos», indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

rbc/bam/psh

(vídeo)