Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para «defender» a su país en disputa por el Esequibo

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(Actualiza contexto)

Caracas, 10 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para defender los «derechos históricos» de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que celebra audiencias públicas hasta el 11 de mayo sobre la disputa entre esta nación y Guyana por la región fronteriza del Esequibo.

«En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio», escribió Rodríguez en Telegram.

Rodríguez es uno de los 69 venezolanos sancionadas por la Unión Europea (UE) acusados de acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en su país, por lo que, entre otras medidas, tienen prohibido entrar en el territorio comunitario.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, donde fue recibida, entre otros, por el canciller venezolano, Yván Gil, quien forma parte de la delegación que defiende a Venezuela en el proceso, según un vídeo publicado en la red social X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, también en el lugar.

La líder chavista insistió en que «ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad» sobre el territorio en disputa «es Venezuela».

«Hemos demostrado en todas las etapas históricas lo que ha significado nuestro territorio desde que nacimos como república y previo cuando éramos una unidad administrativa de poderes coloniales», expresó en el vídeo.

La presidenta encargada, quien aseguró que su país «siempre ha levantado las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional», había anunciado el sábado en Venezuela que viajaría «en las próximas horas» para «defender» los derechos de su país, sin precisar el destino u otros detalles.

La CIJ celebra audiencias públicas entre el 4 y el 11 de mayo en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.

Caracas declaró nulo este dictamen en 1962, al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades.

La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.

Esta zona, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.

El viernes, el canciller venezolano, Yván Gil, consideró que la disputa terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, y rechazó los argumentos finales de Guyana presentados en la CIJ, al calificarlos de «negacionistas» y «repetitivos».

El ministro de Exteriores insistió en que la única vía para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un instrumento jurídico para alcanzar una solución mutuamente aceptable. EFE

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