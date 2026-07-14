Delcy Rodríguez nombra encargado de negocios en EE.UU. al exministro de Comercio Exterior

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Caracas, 14 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este martes nuevo encargado de negocios en Estados Unidos a Johann Álvarez Márquez, destituido el lunes del Ministerio de Comercio Exterior por una fusión con la Cancillería.

«Informo que he decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos; con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones», dijo Rodríguez en su cuenta en Telegram. EFE

bam/jgb