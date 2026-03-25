Delcy Rodríguez nombra un nuevo ministro de Comercio Exterior y a embajadora ante la ONU

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Caracas, 25 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles al economista Johann Álvarez Márquez como nuevo ministro de Comercio Exterior, en reemplazo de Coromoto Godoy, quien asumirá la representación permanente del país suramericano ante las Naciones Unidas (ONU).

A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez indicó que Godoy tendrá el compromiso de llevar la «voz digna y soberana» de Venezuela en el escenario internacional.

«Confiamos en su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el Sistema de Naciones Unidas, defendiendo nuestros intereses y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales», agregó.

Asimismo, agradeció a Samuel Moncada por su gestión como representante de Venezuela ante la ONU, que ha ejercido desde 2017.

Godoy fue embajadora de Venezuela en España entre enero de 2023 y enero de 2025, cuando Nicolás Maduro la designó como titular de Comercio Exterior. Previamente se desempeñó como embajadora en Trinidad y Tobago, en la India, concurrente con Nepal y Sri Lanka y cónsul de Miami, Estados Unidos.

Sobre Álvarez Márquez, la presidenta encargada dijo que es un economista experto en el comercio exterior.

«Asume esta responsabilidad en una etapa donde la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de una economía productiva, diversificada y para el impulso de Venezuela en los mercados internacionales», añadió.

Desde que juró como presidenta encargada el 5 de enero pasado, Rodríguez ha hecho cambios en gran parte del gabinete chavista, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como el del ingeniero Rolando Alcalá al frente del despacho de Energía Eléctrica.

Además, ha anunciado la destitución de Vladimir Padrino López como titular de Defensa -quien ejerció el cargo por más de una década-, dos meses y medio después del ataque estadounidense a Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan un juicio en Nueva York por delitos relacionados con «narcoterrorismo».

El general Gustavo González López, quien ejercía como comandante de la Guardia de Honor Presidencia y director de contrainteligencia militar, ha asumido el despacho de Defensa.

Este martes, el Parlamento venezolano -controlado por el chavismo- aprobó la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien dimitió después de más de una década en el puesto. EFE

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