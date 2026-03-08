Delcy Rodríguez pide a las mujeres de Venezuela mantenerse unidas por la paz del país

Caracas, 8 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo a las venezolanas mantenerse unidas por la paz de su país, mientras familiares de presos políticos protestan con apoyo de la oposición por la libertad de sus parientes detenidas, en medio de un proceso de amnistía impulsado por la líder chavista.

«Sigamos unidas en una sola agenda: la de la paz, el trabajo y la esperanza, para llevar este barco a puerto seguro por nuestros hijos», publicó Rodríguez en sus redes sociales, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Previamente, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, honró la inédita Presidencia de Delcy Rodríguez, quien se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo al ser juramentada en el país como mandataria encargada, luego de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

En un comunicado, el jefe militar reafirmó el rol de Rodríguez como presidenta encargada y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, atribuciones que consideró «no responden a una casualidad del destino, sino al legítimo reconocimiento de una trayectoria de méritos».

Este domingo, activistas marcharon en Caracas por la «libertad, la justicia y la dignidad» de la mujer venezolana, una actividad apoyada por partidos opositores como Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado, y la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), integrada por familiares de estos detenidos.

La directora del Clipp, Andreína Baduel, dijo a EFE que las presas políticas en Venezuela son «vejadas» y «maltratadas», por lo que pidió a la comunidad internacional estar «alerta y vigilante» a esta situación.

Por su parte, la activista Sairam Rivas, integrante del Clipp, leyó un comunicado de la ONG en el que se exige justicia y reparación para las víctimas mujeres en Venezuela, así como «condiciones dignas de reclusión» y el «cese de la violencia contra el liderazgo femenino de la oposición».

La oposición venezolana liderada por Machado y Edmundo González Urrutia exigió este domingo la liberación de 56 presas políticas en Venezuela que contabiliza la organización Foro Penal.

El Gobierno, por su parte, niega que haya personas arrestadas por estos motivos y afirma que cometieron varios delitos, una afirmación que rechazan ONG y partidos opositores. EFE

