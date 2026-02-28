Delcy Rodríguez pide defender el desarrollo de hidrocarburos «sin ningún tipo de tutelaje»

Caracas, 27 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes defender el desarrollo de los hidrocarburos «sin ningún tipo de tutelaje», y reiteró su exigencia a Estados Unidos de poner fin al bloqueo contra su país.

En un encuentro con empresarios del sector petrolero, la funcionaria hizo un llamado a acompañar la «batalla por Venezuela, por su soberanía, por su independencia y por el desarrollo de los hidrocarburos sin ningún tipo de tutelaje». EFE

