Delcy Rodríguez pide que no se imponga «la venganza ni el odio» tras proponer una amnistía

1 minuto

Caracas, 30 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes a los detenidos y a los excarcelados que no se imponga «la venganza ni el odio», tras proponer una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.

«Pido a quienes han sido beneficiados por medidas, para aquellos privados de libertad, excarcelados; pido en nombre de los venezolanos, que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad», manifestó Rodríguez. EFE

(vídeo)