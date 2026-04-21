Delcy Rodríguez pide recuperar un muelle para reactivar comercio con el Caribe holandés

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Caracas, 21 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este martes la recuperación del muelle de Muaco, en el estado de Falcón (noroeste), para reactivar el comercio con el Caribe holandés, después de que quedara inoperativo en 2014 por daños estructurales y justo cuando el país entró en una aguda crisis económica.

«He dado la responsabilidad al vicepresidente de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y a la ministra (de Transporte) Jacqueline Farías para la recuperación del muelle de Muaco, que permita nuevamente la conexión comercial, social, cultural entre Coro (la capital de Falcón) y el Caribe holandés», dijo Rodríguez durante un acto que encabezó desde ese estado, con motivo de la peregrinación que convocó contra las sanciones a Venezuela.

La mandataria indicó que se trata de un «proyecto prioritario» e insistió a las autoridades en que deben abocarse a esa tarea, sin entrar en más detalles.

Esa estructura fue construida para el intercambio comercial y turístico con el Caribe, pero quedó en el abandono, según medios locales, por falta de mantenimiento en 2014, cuando comenzaba a recrudecerse la crisis económica en el país.

El año pasado, la Gobernación de Falcón anunció en Instagram que iban a comenzar trabajos para recuperar el muelle.

La presidenta interina llamó a una peregrinación para pedir el levantamiento de las sanciones extranjeras que pesan contra el país, que comenzó el domingo en el estado Zulia y hoy prosiguió con una visita a Coro, desde donde pidió nuevamente a todos los venezolanos que se sumen a esta actividad. EFE

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