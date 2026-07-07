Delcy Rodríguez pone al hermano de Cabello al frente del sector petroquímico de Venezuela

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Caracas, 7 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, puso este martes a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, al frente del sector petroquímico, una rama de la industria de los hidrocarburos, en un contexto marcado por el interés expreso de Estados Unidos en el petróleo del país sudamericano.

La mandataria, quien asumió el cargo hace seis meses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU., hace este anuncio cuando su país enfrenta una catástrofe por los devastadores terremotos de hace casi dos semanas que dejaron más de 3.500 muertos y más de 16.700 heridos, según cifras oficiales.

En Telegram, Rodríguez anunció el nombramiento de David Cabello como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

David Cabello «asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo» del país y para la consolidación del sector de hidrocarburos.

Ahora el responsable del Seniat será Román Maniglia, también presidente del Banco de Venezuela, la mayor institución financiera del país.

«Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia para conducir esta institución, fundamental para el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico», agregó Rodríguez, quien le ordenó la digitalización del sistema tributario.

Estos anuncios se suman a los cambios hechos por la mandataria el domingo, cuando designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó «conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura» afectada por los sismos.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno interino encabezado por Rodríguez ha colaborado estrechamente con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para asuntos como la apertura de sectores estratégicos venezolanos como el petrolero, el minero y el eléctrico al capital extranjero. EFE

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