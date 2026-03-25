Delcy Rodríguez promete seguridad a las inversiones de EEUU en Venezuela

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Miami (EE.UU.), 25 mar (EFE).- La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este miércoles seguridad para el «retorno de las inversiones» de Estados Unidos, «indistintamente de alternancias políticas», en un discurso virtual a empresarios en Miami (EE.UU.), donde anticipó un panorama «sin sanciones» de Washington.

La mandataria prometió a inversionistas de EE.UU., Arabia Saudí y otros países, reunidos en el foro FII Priority Miami, «leyes en Venezuela que permitan el retorno de sus inversiones de manera segura», al asegurar que Venezuela está en «proceso de estabilización» y de «ejecución de reformas» necesarias.

«Es importante que el entorno para las inversiones pueda darse en un ámbito de seguridad, donde el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad», indicó en su discurso, en el que no hubo espacio para preguntas.

Rodríguez afirmó que ha recibido a 120 empresas energéticas de Estados Unidos, Oriente Medio, Asia, África y Europa y ha celebrado 236 reuniones desde que encabeza el Gobierno venezolano tras la intervención estadounidense que derivó el 3 de enero en la captura del gobernante Nicolás Maduro en Caracas.

La líder chavista insistió en que su Gobierno «adelanta reformas que llaman al inversionista a participar de una economía que tiene cinco años ya de crecimiento» y que este 2026 tendría un incremento «de doble dígito».

«Y de una economía donde nosotros ya la visualizamos libre de todo tipo de sanción, donde el despegue que tendrá nuestro país será tremendo e inmenso», manifestó.

Como atractivos para el inversionista, la presidenta afirmó que Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo, 192 «trillones» de pies cúbicos de gas natural y 2.600 toneladas de oro ya probadas, así como un índice de homicidios de «tres por cada 100.000 habitantes», según sus cifras.

El discurso de la presidenta venezolana se produce un día después del plan energético que presentó la líder opositora Maria Corina Machado ante empresarios petroleros estadounidenses en la conferencia CERAWeek en Houston (Texas), donde destacó la intención de minimizar el papel estatal dentro de las inversiones petroleras de Venezuela.

La participación de Rodríguez refleja el acercamiento de Venezuela con Estados Unidos tras la captura de Maduro, pues desde entonces Washington ha relajado las sanciones para comerciar crudo venezolano y para la reapertura de las respectivas embajadas en ambos países, que restablecieron sus relaciones diplomáticas a comienzos de marzo.

De hecho, Rodríguez anunció el martes que una delegación diplomática viajaría ahora a Washington, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, participará el viernes en Miami en el mismo foro, el FII Priority, organizado por el FII Institute, con sede en Arabia Saudí. EFE

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