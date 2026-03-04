Delcy Rodríguez recibe al secretario de Interior de EE.UU. para hablar sobre sector minero

3 minutos

Caracas, 4 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles en Caracas al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para abordar temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero.

Burgum llegó al palacio presidencial de Miraflores para una reunión privada en la que también participa el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

La Cancillería venezolana indicó en su web que el secretario de Interior llegó para fortalecer «la alianza estratégica regional».

La embajada de Washington en Caracas indicó previamente en X que Burgum «establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras».

En la misma red social, el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó que Burgum está «acompañado de empresarios interesados en fortalecer el intercambio energético y minero» entre ambas naciones.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela han retomado una nueva etapa de acercamientos que ha llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a calificar el país petrolero como «nuevo amigo y socio».

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, presentó además un plan para Venezuela que establece tres etapas: «estabilización, recuperación y transición».

El pasado jueves, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que Caracas y Washington están abriendo «una nueva agenda de cooperación» bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de EE.UU., entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

Este martes, la estatal petrolera venezolana PDVSA anunció que suscribió nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

La visita también tiene lugar después de la operación conjunta emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos a países vecinos.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido con no dejar pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial, y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.EFE

bam/lb/cpy

(foto)(video)