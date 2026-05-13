Delcy Rodríguez regresa a Venezuela tras asistir a la CIJ por la disputa con Guyana

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Caracas, 13 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles su regreso al país tras asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para defender personalmente los «derechos» de la nación caribeña sobre el Esequibo, un territorio de 169.000 kilómetros rico en minerales, que se disputa con Guyana.

«Felices de estar de regreso a Venezuela, luego de lo que fue una extraordinaria defensa de nuestro territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia», dijo Rodríguez en un video publicado en su cuenta de Telegram. EFE

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