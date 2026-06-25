Delcy Rodríguez reporta 32 fallecidos y más de 700 heridos en Venezuela tras terremotos

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Caracas, 25 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados.

«A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados», declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE

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