Delcy Rodríguez se reúne con directiva de Shell para evaluar proyectos de gas en Venezuela

Caracas, 26 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con parte de la directiva de la petrolera británica Shell para evaluar proyectos gasíferos en el país, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

VTV transmitió imágenes del encuentro entre los asistentes, entre los que dijo que estaban el vicepresidente regional de Shell, Adam Lomas, el vicepresidente de Global Gas, Cederic Cremers, así como Alfredo Urdaneta, representante de Shell en Venezuela.

Igualmente, estuvo presente el presidente de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, Héctor Obregón, la viceministra de Petróleo, Paula Henao, y el viceministro de Gas, Luis González.

El canal estatal indicó que el objetivo de la reunión era evaluar proyectos gasíferos, sin ofrecer mayores detalles.

De acuerdo a su página web, Shell no posee activos actualmente en Venezuela y opera una oficina pequeña con un «equipo local limitado».

Shell buscó en agosto de 2018 avanzar en el Proyecto de Interconexión Dragón, suscribiendo un acuerdo con Pdvsa que se detuvo en 2020 debido a las sanciones de Estados Unidos, según su web.

La empresa petrolera señaló que en 2023, Trinidad y Tobago obtuvo una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), designando a Shell como operador para este proyecto y en diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela otorgó una licencia aguas arriba a Shell y a la National Gas Company de Trinidad y Tobago.

La licencia de la OFAC fue revocada en mayo de 2025 y posteriormente restituida en octubre de ese año, por lo que Shell cree que el Proyecto Dragón representa una oportunidad estratégica para desarrollar gas costa afuera de Venezuela, apoyar el suministro de gas de Trinidad y Tobago, así como generar importantes beneficios económicos para ambos países.

El pasado 19 de febrero, la presidenta encargada afirmó que ha recibido «visitas internacionales» de inversionistas interesados en el sector de los hidrocarburos y otras áreas, semanas después de que el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobara una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.

La reforma se dio después de que Estados Unidos capturara en enero al mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque militar a Caracas y otras regiones cercanas. EFE

