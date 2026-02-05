Delcy Rodríguez se reúne con Repsol y Maurel & Prom tras reforma de hidrocarburos

3 minutos

Caracas, 4 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles con directivos de la petrolera española Repsol y la francesa Maurel & Prom, una semana después de la aprobación de la reforma a la ley de hidrocarburos para atraer inversiones extranjeras al sector.

Según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el encuentro con Repsol, la mandataria encargada se reunió con José Carlos de Vicente Bravo, director internacional de Exploración y Producción, y con Luis García, director de la Unidad de Negocios de Repsol Venezuela S.A.

VTV afirmó que los directivos de la empresa española han manifestado que «están preparados» para «invertir con fuerza» en Venezuela, y agregó que Repsol ha tenido una «presencia histórica y estratégica» desde hace 30 años en Venezuela.

Asimismo, señaló que el Gobierno encargado «continúa apostando al diálogo» con las empresas energéticas «en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficios».

Por otra parte, VTV reportó que Rodríguez también se reunió con el director ejecutivo de Maurel & Prom, Olivier de Langavant; con el director de nuevos negocios, Pablo Liemann; y el gerente de la empresa francesa en Venezuela, Jean Michel Bonnet.

El Ministerio de Comunicación e Información venezolano dijo en su cuenta de Telegram que en el encuentro con Maurel & Prom «se manifestó el interés de dar continuidad al proceso productivo conjunto», sin abundar en detalles.

Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó en Telegram que este encuentro se dio «con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas que potencien la capacidad productiva energética».

Además, indicó que en ambas reuniones participó también el presidente de la empresa, Héctor Obregón, así como los viceministros de Hidrocarburos.

Rodríguez sostuvo un encuentro la semana pasada con representantes del sector petrolero, incluyendo empresas como Repsol, Maurel & Prom, la británica Shell y la estadounidense Chevron, como parte de la consulta pública de la reforma legislativa.

La presidenta encargada indicó entonces que estima que este año ingresen alrededor de 1.400 millones de dólares en inversión para el sector de hidrocarburos del país.

El pasado 29 de enero, el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, quien ese mismo día firmó la legislación en medio de una marcha de respaldo de trabajadores petroleros.

El mismo día, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una licencia general que permite ciertas transacciones con el petróleo venezolano, lo que también supuso un giro en la política del republicano Donald Trump, quien aprobó sanciones contra PDVSA en 2019, durante su primera Administración.

Esta reforma pone fin a la estatización de la producción de hidrocarburos en Venezuela y contempla medidas para atraer inversiones privadas -nacionales y extranjeras-, como la flexibilización de regalías. EFE

ls/sbb