Delcy Rodríguez se reúne en Caracas con una delegación del Congreso de EE.UU.

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Caracas, 24 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes en Caracas una delegación del Congreso de Estados Unidos para evaluar la agenda bilateral, así como temas de defensa y seguridad fronteriza.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro entre Rodríguez y los congresistas de la Cámara de Representantes Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson.

Esta es la primera visita oficial de miembros de la Cámara de Representantes estadounidenses a Venezuela, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en marzo pasado, luego de que el 3 de enero fueran capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar a Caracas y otras regiones cercanas.

De acuerdo al medio estatal, los congresistas se reunirán con autoridades del Ministerio de Defensa y la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) para revisar los esquemas de cooperación en materia bilateral en combate al «crimen transnacional y seguridad fronteriza».

En el encuentro también participaron el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett; el canciller del país suramericano, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

En marzo pasado, Rodríguez recibió a representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, como parte del «diálogo de paz» entre ambos países, según informó entonces VTV.

El equipo de prensa de Rodríguez dijo entonces en una nota que la delegación estadounidense hizo esta visita «técnica y política» a Caracas para dar continuidad a la «la hoja de ruta establecida» entre ambos países y que prioriza «la comunicación directa para gestionar divergencias históricas y fortalecer la cooperación energética ante los desafíos globales».

Desde que Delcy Rodríguez asumió el Ejecutivo, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países, y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Venezuela todavía no está «preparada» para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido «avances» al respecto.

«En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances», respondió el mandatario a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, unas conversaciones apoyadas por Washington. EFE

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