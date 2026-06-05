Delcy Rodríguez visita la mayor refinería de petróleo del mundo en India

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Nueva Delhi, 5 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este viernes junto a los altos cargos de su Gobierno la refinería de Jamnagar, ubicada en el estado de Gujarat, al oeste de la India, considerada el complejo de refinación de petróleo más grande del mundo.

Rodríguez llegó a la enorme obra de ingeniería junto al canciller venezolano, Yván Gil, y la ministra de Ciencia y Tecnología, Isabel Iturria, como parte de su agenda de asociación petrolera con Nueva Delhi, según confirmó el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela (MIPPCI).

El complejo petroquímico es propiedad de Reliance Industries Limited, el mayor conglomerado empresarial privado de la India, donde Caracas podría colocar volúmenes masivos de su crudo pesado.

La visita de Rodríguez a estas instalaciones se produce tras varias reuniones de alto nivel en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, el titular de Exteriores, S. Jaishankar, y el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

El Gobierno indio confirmó el jueves que el crudo venezolano ya es el tercer mayor proveedor del país en compras puntuales, con envíos totales que rozaron los 320.000 barriles diarios en mayo, en un momento de urgencia para la India, atrapada en la crisis de abastecimiento por el bloqueo en Ormuz.

El complejo, propiedad del magnate indio Mukesh Ambani, uno de los hombres más ricos de Asia, está dividido en dos plantas contiguas, una para el mercado doméstico y otra en una zona económica especial para la exportación.

La planta de Jamnagar procesa en conjunto entre 1,2 y 1,4 millones de barriles por día, cerca del 1,5 % del crudo mundial, según datos de la compañía.

Sus instalaciones cuentan con tecnología de alta conversión diseñada específicamente para destilar crudos pesados y extrapesados como el Merey venezolano, proveniente de la Faja del Orinoco, que alberga las mayores reservas probadas de este tipo en el planeta.

En su reunión con el ministro de Petróleo, Rodríguez invitó formalmente a las corporaciones indias a ampliar su presencia en el sector de hidrocarburos venezolano, en una visita en la que ambas naciones han reafirmado un interés mutuo en asociarse a largo plazo. EFE

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