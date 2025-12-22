Delegación de cuatro legisladores japoneses visita Taiwán en medio de disputas con China

Taipéi, 22 dic (EFE).- Una delegación de cuatro legisladores japoneses llega este lunes a Taiwán para una estancia de tres días en la isla, en medio de la disputa diplomática entre Pekín y Tokio en torno a la cuestión taiwanesa, informaron fuentes oficiales.

La comitiva, encabezada por el parlamentario Hirofumi Takinami e integrada por su esposa, Shiori Takinami, y los legisladores Kazuhiro Kobayashi, Daichi Suzuki y Kazuhiro Miyamoto, estará en la isla hasta el próximo 24 de diciembre, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán.

Durante su estancia, la delegación será recibida por el presidente isleño, William Lai, y mantendrá también encuentros con el primer ministro, Cho Jung-tai, y con el titular de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, entre otros funcionarios de alto rango.

Los legisladores son miembros del ‘Grupo TY’, una de las organizaciones favorables a Taiwán de la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) de Japón, señaló la Cancillería isleña, que destacó que Hirofumi Takinami «ha defendido a Taiwán con firmeza en numerosas ocasiones» y ha promovido «sin descanso» el desarrollo de las relaciones entre Tokio y Taipéi.

«En esta ocasión, (Takinami) viaja acompañado por varios legisladores del Partido Liberal Democrático (PLD, gobernante) pertenecientes a la generación joven y de mediana edad, para expresar con acciones concretas su apoyo a Taiwán», indicó el comunicado sin brindar más detalles al respecto.

Este viaje se produce en pleno recrudecimiento de las relaciones entre China y Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara el mes pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una «situación de crisis» y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa (Ejército).

Pekín calificó esas palabras de «extremadamente graves» y respondió con varias medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje a Japón, restricciones a productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.

En este contexto, Takaichi aseguró el miércoles pasado que la puerta al diálogo con China «está abierta», y explicó que para Japón es importante mantener una relación «constructiva y estable» con su vecino, aunque no llegó a retractarse de sus afirmaciones, como exige Pekín. EFE

