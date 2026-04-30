Delegación de EE.UU. en Caracas anunciará progresos en acuerdos energéticos con Venezuela

3 minutos

Caracas, 30 abr (EFE).- La delegación estadounidense que llegó este jueves a Caracas, en el primer vuelo directo entre ambos países en 7 años, anunciará progresos en acuerdos energéticos con Venezuela, informó el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de EE.UU., Jarrod Agen.

«Se ha hablado mucho sobre lo que está sucediendo en el sector energético, el petróleo, el gas y la minería, y hoy haremos más anuncios sobre todos los avances que se están logrando en ese ámbito», aseguró Agen en declaraciones a periodistas al llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El funcionario estadounidense, que encabeza una comitiva enviada por la Casa Blanca, señaló que «los grandes acuerdos energéticos» que serán reportados se relacionan directamente con la reanudación de la ruta aérea comercial entre ambos países, cuyos vuelos estaban suspendidos desde 2019.

«Leerán sobre grandes acuerdos energéticos, pero ¿cómo se consigue que los empleados vengan aquí? ¿Cómo se consigue que los ejecutivos vengan aquí? Estableciendo una relación comercial regular entre Estados Unidos y Venezuela. Esa es una acción que genera resultados reales y que se traducirá en resultados aún más concretos», afirmó Agen.

Se mostró confiado de tener «una larga relación en el futuro» entre ambos países, y señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, también expresó su entusiasmo por esta visita a Venezuela, «por las acciones y el progreso» logrados en los últimos meses.

Por su parte, el subsecretario de Transporte de EE.UU., Ryan McCormack, señaló que la reanudación de vuelos es el fruto del trabajo entre ambos Gobiernos y subrayó que además de American Airlines, que operó el viaje de este jueves, hay otras compañías estadounidenses interesadas en regresar a Venezuela, sobre lo cual, anticipó, habrá anuncios en el futuro cercano.

«El futuro es muy brillante en la aviación», añadió.

El encargado de negocios venezolano en Washington, Félix Plasencia, quien también llegó en el vuelo desde Miami con los funcionarios estadounidenses, les dio la bienvenida a Venezuela y deseó que sea una «visita rentable».

Asimismo, destacó que ambos Gobiernos trabajan «intensamente» para «fortalecer y mejorar» la relación bilateral y agregó que, a su juicio, la reanudación de vuelos comerciales «es un ejemplo» del compromiso de su país y de los avances por «el bien común».

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela aterrizó este jueves en Venezuela a las 13:16 horas locales (17:16 GMT), y fue recibido con el tradicional arco de agua.

En la pista los esperaban la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría; el vicecanciller Oliver Blanco, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, entre otros, quienes aplaudieron cuando el avión abrió sus puertas.

El primer vuelo de la ruta despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia las 10:11 hora local (14:11 GMT), en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.EFE

ls/lb/cpy

(foto)(video)