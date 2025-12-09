Delegación de la Asamblea Popular Nacional de Argelia llega a Nicaragua en visita oficial

2 minutos

San José, 9 dic (EFE).- Una delegación de la Asamblea Popular Nacional de Argelia llegó a Nicaragua para participar en una comisión de cooperación entre los Parlamentos de ambos países, entre otras actividades, informaron este martes las autoridades de Managua.

La delegación de legisladores argelinos, encabezada por el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argelia-Nicaragua, Ahmed Mazouzi, fue recibida por Laureano Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de acuerdo con la información.

«Esta delegación (de Argelia) estará sosteniendo encuentros con el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua», con la Junta Directiva, y «con el grupo interparlamentario mixto para fomentar y fortalecer la cooperación entre los Parlamentos», dijo Ortega Murillo, también asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional.

Durante su estadía en Nicaragua, la delegación de Argelia también sostendrá encuentros con las autoridades nicaragüenses para fortalecer y fomentar las relaciones comerciales e inversiones «entre los pueblos y gobiernos», agregó.

Por su lado, Mazouzi aseguró que el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, dio instrucciones «para la máxima importancia a esta visita» a Nicaragua.

«Queremos reforzar los lazos económicos entre nuestros países ya que las relaciones de amistad existen ya», afirmó.

La delegación de Argelia también la integran Abdelkader Chabni, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argelia-Nicaragua, Aicha Benturkiz, Laid Boukerraf, Ahmed Beldjilali, Hocine Nekakaa, Youcef Boughefda, la coordinadora de cooperación para América Latina, Wassila Zergaoui, y Lyes Benzine, encargado de protocolo.EFE

mg/rao/eav