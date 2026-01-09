Delegación del grupo separatista de Yemen anuncia su disolución y su portavoz lo rechaza

Saná, 9 ene (EFE).- Una delegación de la dirección del grupo separatista de Yemen del Sur, el Consejo de Transición del Sur (CTS), anunció este viernes desde Arabia Saudí su disolución y la de todos sus órganos de gobierno, decisión rechazada por su portavoz, que alegó que esa decisión debe tomarla su dirección al completo.

«Las decisiones sobre el grupo solo pueden ser tomadas por todo el consejo, incluido su líder», afirmó el portavoz del CTS, Anwar al Tamimi, en su cuenta de X, que rechazó la legitimidad de la disolución del consejo, anunciada por una delegación que se encuentra actualmente en Riad.

El comunicado de desmantelamiento emitido por el grupo separatista, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, explica que fue causada por las divisiones internas y la controvertida escalada militar en las provincias orientales, como Hadramaut, lo que, según esta delegación del CTS, ha deteriorado su propósito fundamental y puesto en peligro la unidad del sur.

«La continuación del consejo ya no sirve para el propósito para el que fue creado», sostiene el comunicado.

El CTS informó también de que disolverá todas sus instituciones y cerrará sus oficinas dentro y fuera de Yemen para facilitar su participación en un diálogo global sobre el sur del país, con el objetivo de resolver la prolongada cuestión de ese territorio.

Además, mencionó los recientes combates en las provincias de Hadramaut y Al Mahra y negó haber participado en la decisión de lanzar operaciones militares en la zona.

También afirmó que la escalada dañaba la cohesión del sur y tensaba las relaciones con la coalición militar liderada por Arabia Saudí y que apoya al gobierno reconocido internacionalmente en su lucha contra los rebeldes hutíes.

Ante esto, Al Tamimi apuntó que ninguna delegación tiene la autoridad para determinar el destino del organismo y añadió que el consejo solo abordará su futuro cuando la delegación en Arabia Saudí deje de estar bajo control saudí.

«La decisión sobre el destino del grupo se tomará una vez que la delegación en Riad sea liberada», afirmó el portavoz.

La nueva crisis estallada en Yemen se originó a principios de diciembre de 2025, cuando el Consejo de Transición Sureño, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, lanzó una ofensiva relámpago en las provincias orientales de Hadramaut y Al Mahrah, ricas en petróleo y fronterizas con Arabia Saudí y Omán.

Este movimiento, que buscaba restaurar el antiguo Estado del Yemen del Sur, provocó una fuerte reacción de Arabia Saudí, que acusó a Emiratos, su socio de coalición, de amenazar su seguridad nacional y bombardeó un cargamento de armas emiratí destinado a los secesionistas.

Arabia Saudí impuso un bloqueo temporal y exigió la retirada de las fuerzas de EAU, que accedió a no apoyar más a CTS, mientras Egipto y otros países intentaban mediar para evitar una ruptura total entre ambos socios regionales. EFE

