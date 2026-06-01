Delegación del PLD participó como observadora en los comicios generales en Colombia

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Santo Domingo, 1 jun (EFE).- Una delegación de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) formó parte de la Misión de Observación Electoral Internacional que acompañó el proceso de las elecciones presidenciales celebradas en Colombia el domingo pasado, en la que pasaron a la segunda vuelta el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Los observadores, de acuerdo a una nota del PLD difundida este lunes, participaron en el proceso electoral por invitación del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) y en representación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), organismo regional del que forma parte la formación morada.

La misión desarrolló una agenda de trabajo que incluyó encuentros con autoridades electorales, representantes de organizaciones políticas y observadores internacionales, además del seguimiento directo al desarrollo de la jornada de votación y al respeto de las garantías democráticas establecidas por la legislación colombiana.

La delegación estuvo integrada por Gamalier Montás, quien fungió como jefe de misión; el excónsul (EE.UU.) Miguel Ángel Rodríguez; el exembajador Félix García; así como Wendy Chevalier, del Comité Central de PLD.

Los integrantes de la misión cuentan con una «amplia» trayectoria en materia de observación electoral y fortalecimiento institucional de los sistemas democráticos, afirmó la nota.

A lo largo de los años han participado en misiones similares en diversos países de la región, entre ellos Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá y Colombia, acumulando una valiosa experiencia en el seguimiento y evaluación de procesos electorales.

«La presencia de la delegación reafirma el compromiso del PLD y de la COPPPAL con la promoción de la democracia, la transparencia electoral y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina y el Caribe», aseguró el partido opositor.EFE

rsl