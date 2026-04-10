Delegación iraní llega a Islamabad para las negociaciones con EE.UU.

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(Actualiza con información del Gobierno de Pakistán)

Redacción Internacional, 10 abr (EFE).- La delegación iraní para las conversaciones de paz con Estados Unidos, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a Islamabad, según reportaron primero agencias iraníes como Fars y Tasnim y confirmó después el Gobierno de Pakistán.

La noticia llega tras días de incógnita sobre si Teherán se desplazaría a la capital pakistaní para participar en las negociaciones, a raíz de los desacuerdos entre Irán y Estados Unidos sobre los puntos base a partir de los cuales trabajar hacia un acuerdo y sobre la inclusión o no del Líbano en el alto el fuego.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán difundió poco después imágenes de la llegada de la delegación iraní a Islamabad, confirmando así su presencia.

Según la información difundida por agencias iraníes, que parece un comunicado al ser reproducido de la misma manera y sin cambios, aunque no cita una fuente concreta, la presencia de la delegación iraní en Pakistán no garantiza que las conversaciones hayan comenzado, sino que darán inicio cuando «la otra parte acepte las precondiciones» de Teherán para sentarse a negociar.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, general Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, entre otros, forman parte de la delegación.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, viajó este viernes a Islamabad para liderar el lado estadounidense en las negociaciones.

Según la información de los medios iraníes, Vance ya se encuentra en la capital pakistaní.

Previamente, Qalibaf afirmó este viernes que Estados Unidos aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar las negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados. EFE

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