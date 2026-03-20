Delegación ucraniana pedirá el sábado en EE.UU. fecha para la reunión trilateral con Rusia

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Kiev, 20 mar (EFE).- Negociadores ucranianos tienen previsto reunirse este sábado en EE.UU. con los representantes de la Casa Blanca para intentar concretar una fecha exacta para la próxima reunión a tres con los rusos, según dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski explicó en un mensaje de voz enviado a los periodistas que cubren la actualidad de Ucrania que aspira a fijar «una fecha clara» para el próximo encuentro, que debía haberse celebrado a comienzos de marzo, pero fue aplazado de forma indefinida por la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán.

El presidente ucraniano explicó que la reunión -que se encuadra en los contactos a tres bandas iniciados este año por iniciativa de Washington para poner fin a la guerra- no ha podido producirse hasta ahora porque los rusos rechazan viajar a EE.UU. y los emisarios de la Casa Blanca prefieren no viajar fuera del país mientras dure la guerra en Oriente Medio.

Así, la delegación ucraniana, encabezada por el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, viajó a EE.UU. para tratar de dar un nuevo impulso a los contactos de paz que promueve Washington, y para hablar con los emisarios de Donald Trump del acuerdo de drones que Ucrania planteó a EE.UU. hace más de un año y que los estadounidenses no han firmado hasta ahora.

Zelenski señaló además que la delegación ucraniana espera hablar también sobre la moratoria temporal a las sanciones petroleras a Rusia decretada por el presidente estadounidense para mitigar la subida de los precios del petróleo que se ha producido por la guerra en Irán.

El presidente ucraniano afirmó que este levantamiento de las sanciones es «un riesgo» para Ucrania en tanto que permitirá al Kremlin obtener fondos adicionales para su maquinaria bélica.

Por último, Zelenski dijo que sus emisarios también hablarán con los representantes estadounidenses de las garantías de seguridad y de reconstrucción económica para la posguerra que Ucrania espera recibir de Estados Unidos. EFE

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