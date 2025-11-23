Delegación ucraniana se reúne con europeos antes de su encuentro con Rubio en Ginebra

Ginebra, 23 nov (EFE).- La delegación ucraniana que ha viajado a Ginebra para discutir con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el plan de paz del presidente Donald Trump anunció que se ha reunido este domingo con asesores de seguridad de Reino Unido, Francia y Alemania antes de su encuentro con el jefe de la diplomacia norteamericana.

Andri Yermak, jefe del gabinete del presidente Volodímir Zelenski y cabeza de la delegación ucraniana, señaló en su cuenta de Telegram que se mantuvo una primera reunión con los asesores británico (Jonathan Powell), francés (Emmanuel Bonne) y alemán (Günter Sautter).

Se espera que la siguiente reunión, con el plan de 28 puntos sobre la mesa, se lleve a cabo en la sede de la Misión de EEUU ante la ONU en Ginebra, donde Rubio estará acompañado del enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y e secretario del Ejército, Dan Driscoll. EFE

