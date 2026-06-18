Delegaciones de EE.UU. e Irán no viajarán a Suiza para ceremonia oficial del acuerdo

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Islamabad, 18 jun (EFE).- Las delegaciones de EE.UU. e Irán ya no acudirán a Suiza para celebrar oficialmente el Memorando de Entendimiento de Islamabad alcanzado para a poner fin al conflicto, después de que los mandatarios de ambos países ratificaran de forma telemática el pacto, informó a EFE una fuente diplomática paquistaní.

«El proceso de firma del acuerdo se ha llevado a cabo de forma telemática esta mañana. Esto ha supuesto la cancelación de la ceremonia prevista para mañana en Suiza», declaró a EFE una fuente diplomática que pidió permanecer en el anonimato.

«El primer ministro (paquistaní, Shehbaz Sharif) tenía previsto asistir a la ceremonia de firma», añadió la fuente.

Sharif, uno de los principales mediadores entre EEUU e Irán, había anunciado en X la realización de un acto presencial en Ginebra que reuniría a delegaciones diplomáticas y equipos negociadores de Washington y Teherán.

Posteriormente borró la parte de su publicación que hacía referencia al encuentro.

El memorando de entendimiento firmado entre EEUU e Irán, y alcanzado tras meses de negociaciones con mediación de Pakistán, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones.

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