Delegaciones de Irán y EEUU hacen una pausa y volverán más tarde a las negociaciones

Ginebra, 26 feb (EFE).- Las delegaciones de Irán y Estados Unidos que se encuentran en Ginebra para negociar sobre restricciones al programa nuclear del primero concluyeron la primera parte de sus trabajos y han decidido hacer una pausa antes de reanudar las reuniones más tarde.

«Hoy hemos estado intercambiando ideas creativas y positivas en Ginebra, y ahora los negociadores estadounidenses e iraníes han suspendido la reunión para tomar un descanso», confirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, cuyo país es mediador en este proceso.

«La reanudaremos más tarde. Esperamos seguir avanzando», agregó a través de una declaración transmitida por la agencia estatal de noticias omaní, ONA.

La primera sección de las reuniones duró tres horas, durante las cuales ambas delegaciones se intercambiaron mensajes a través de Al Busaidi, ya que las negociaciones son indirectas, es decir no hay un diálogo cara a cara entre las partes.

Un elemento nuevo en esta nueva ronda de negociaciones -la tercera de este año- es la presencia del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien -según han reportado medios iraníes con contactos directos con los negociadores- ha ido de una sala a otra para hablar con los delegaciones sobre las posiciones de unos y otros.

El enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes encabezan la delegación de Estados Unidos, tienen previsto también reunirse hoy con una delegación de Ucrania que ha llegado a Ginebra con la intención de proseguir las conversaciones sobre un fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. EFE

