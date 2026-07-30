Delfines amazónicos enfrentan un alto riesgo de desaparición en Ecuador, confirma estudio

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Quito, 30 jul (EFE).- El delfín rosado (inia geoffrensis) y el delfín gris, o delfín tucuxi (sotalia fluviatilis), que habitan en los ríos de la cuenca amazónica, mantienen en Ecuador poblaciones reducidas y enfrentan un alto riesgo de desaparición, según un estudio difundido este jueves.

La investigación, desarrollada por científicos del Grupo de Investigación para la Conservación de Delfines de Río, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y el Parque Nacional Yasuní, muestra que las densidades poblacionales de delfines de río registradas en Ecuador son significativamente menores a otros países amazónicos.

Esto confirma su catalogación a nivel nacional en Ecuador de especies en peligro crítico, concluyó el informe.

El Inabio explicó en un comunicado que el estudio se desarrolló mediante monitoreos estandarizados realizados entre 2006 y 2024, que abarcaron cerca de 973 kilómetros de recorridos en 11 ríos amazónicos.

Además, los investigadores analizaron más de 1.140 registros con referencias geográficas provenientes de la Base Nacional de Datos sobre Biodiversidad, lo que permitió actualizar la distribución conocida de ambas especies en el país.

Entre los principales hallazgos destaca la confirmación de la presencia del delfín rosado en 37 ríos amazónicos y del tucuxi en 13 ríos, consolidando a Ecuador como el límite occidental de distribución de estas especies en toda la cuenca amazónica.

La investigación también identificó que las confluencias entre ríos constituyen hábitats clave para los delfines, ya que concentran grupos de mayor tamaño y representan importantes zonas de alimentación.

Sin embargo, estos sitios enfrentan crecientes amenazas derivadas de actividades humanas como la minería, la contaminación, la extracción petrolera, la sobrepesca y la alteración de los ecosistemas acuáticos.

Los autores de la investigación señalan que, aunque algunas áreas protegidas como Cuyabeno, Lagartococha y Yasuní continúan siendo refugios importantes para las poblaciones de delfines, las fluctuaciones observadas entre años y las bajas densidades registradas evidencian la necesidad de mantener programas permanentes de monitoreo científico.

El trabajo proporciona una línea base sin precedentes para evaluar la evolución futura de estas poblaciones y constituye una herramienta fundamental para implementar el Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Delfines de Río del Ecuador.

Los autores del estudio son los investigadores Jessica Pacheco-Esquivel, Santiago Varela, Michelle Vela-Torres, Víctor Utreras, Patricio Macas, Mariana Paschoalini, Hugo Trávez, Ismael Fernández y Jorge Brito. EFE

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