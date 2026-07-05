Delgado estará fuera de la plantilla dominicana que recibe mañana a Nicaragua

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Santo Domingo, 5 jul (EFE).- La selección dominicana de baloncesto vuelve a la duela este lunes ante Nicaragua, en la continuación de las acciones del grupo A de la Tercera Ventana Clasificatoria al Campeonato Mundial de Qatar 2027, en la remozada Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

La escuadra quisqueyana se mide a Nicaragua, a las 8:00 de la noche, con dos cambios en su plantilla oficial. Richard Bautista y Jhery Matos entran al conjunto en lugar de Ángel Luis Delgado y Justin Minaya, quienes salen del equipo por lesión y compromisos personales, respectivamente.

Delgado vio acción en 11:36 minutos en los que anotó cinco puntos, capturó cuatro balones y otorgó tres asistencias, y Minaya participó en 4:01 sin tantos, y lanzó un disparo de tres.

El equipo nacional de baloncesto masculino de mayores que chocará ante Nicaragua estará integrado por Bautista y Matos, también Andrés Feliz, Jean Montero, Gelvis Solano, Jassel Pérez, Christopher Duarte, RJ Luis, Ángel Núñez, Juan Guerrero, Joel Soriano y Luis Santos.

La ‘Selección del Pueblo’ estuvo muy cerca de ceñirse una victoria ante los Estados Unidos, el pasado viernes, al sucumbir 82-81, en una gran noche de Andrés Feliz con 24 puntos.

Estados Unidos ganó el grupo A con récord de 4-1, República Dominicana y México le siguen con un empate 3-2, los tres conjuntos clasificados a la siguiente ronda, y Nicaragua (0-5), eliminada.EFE

rsl