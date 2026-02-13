DeLiMadrid, hermanamiento culinario de Lima y Madrid, tendrá primera feria a mitad de año

Lima, 13 feb (EFE).- El hermanamiento gastronómico anunciado entre Madrid y Lima bajo el nombre de DeLiMadrid tendrá su primera puesta en escena entre junio y julio de este año con una feria en la capital peruana en la que participarán productos españoles y peruanos y propuestas de comida fusión con las tradiciones de ambos países.

«La primera feria se va a hacer en Lima con productos españoles, restaurantes españoles y vinos españoles, tan cotizados en el mundo, y con restaurantes y cocineros peruanos que tienen fama internacional», señaló en una entrevista con EFE el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Entre los cocineros, Reggiardo mencionó a Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, el chef de Maido, actualmente reconocido como el mejor restaurante del mundo de acuerdo a la clasificación de los 50 mejores de la revista británica Restaurant, y a Gastón Acurio, el precursor de la internacionalización de la gastronomía peruana.

También se espera que la primera feria DeLiMadrid cuente con la visita del alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, con quien Reggiardo presentó este hermanamiento gastronómico a finales de enero en Madrid, en el congreso internacional Madrid Fusión.

El alcalde de Lima, que ejerce el cargo desde octubre del año pasado en sustitución del ultraconservador Rafael López Aliaga, quien renunció para ser candidato presidencial, anticipó que la feria también contará con capacitaciones a jóvenes que estén empezando en la carrera de gastronomía, orientadas a la fusión.

«Incluso estamos hablando con el Ayuntamiento de Madrid y con el propio José Luis Martínez Almeida para darle un nombre a esa fusión de comida peruana-española, limeña-madrileña, como la comida nikkei (de origen japonés). Queremos ponerle un nombre para que se identifique y que esto sea finalmente un aporte a nivel global», indicó.

Reggiardo apuntó también a dar eventualmente certificaciones a restaurantes que se sumen a este hermanamiento y que tengan ciertos estándares de uso de productos naturales de cada uno de los dos países.

La idea es que luego la misma feria se replique en Madrid, donde también se promocione una propuesta de fusión entre la gastronomía que representan las dos capitales.

El alcalde limeño expresó su aprecio por su homólogo madrileño, al que conoció en el marco de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y al que calificó como «una persona muy simpática y muy proactiva y muy promotora de la hispanidad y del fortalecimiento de Iberoamérica», incluso en materia gastronómica, como en esta iniciativa.

Durante su reciente visita a Madrid, Reggiardo también se reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del PP, con la que habló de «temas vinculados a la hermandad entre España y Perú».

Recordó que la presidenta de la región de Madrid estuvo en Lima durante las celebraciones de los 490 años de la fundación española de la capital peruana, en la que se reinauguró una estatua ecuestre de grandes dimensiones del conquistador español Francisco Pizarro.

«Fue una ocasión para estrechar lazos de hermandad y de simpatía, porque entiendo que ella tiene la misma simpatía hacía mí, y eso es en beneficio de nuestras ciudades», finalizó Reggiardo. EFE

