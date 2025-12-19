Delincuentes amenazan de muerte e intentan atentar contra fiscal peruana en Lima

Lima, 19 dic (EFE).- El fiscal general interino de Perú, Tomás Aladino Gálvez, informó este viernes que la fiscal provincial de Lima Norte Mirian Parra recibió un mensaje en el que delincuentes, aún no identificados, le amenazaron de muerte por ejercer su labor y además también intentaron atentar contra su vida.

El Ministerio Público convocó una rueda de prensa junto al Ministerio del Interior y la Policía Nacional para denunciar estas amenazas y anunciar que van a reforzar las medidas de seguridad para la fiscal.

«Queremos expresar nuestra solidaridad a todos nuestros fiscales y en este caso a la señora fiscal Mirian Parra, que sepan que no están solos, que estamos todos como un solo puño y que estos criminales no se van a salir con la suya», afirmó Gálvez.

Las autoridades mostraron el mensaje extorsivo que recibió Parra el 11 de diciembre en el que el delincuente señaló que por su culpa está en la cárcel y le dijo que el día que no se encuentre resguardada por la Policía será «su último día de vida».

Además, se proyectó el video en el que desconocidos que iban en motocicleta siguieron a la fiscal y cuando el policía que resguardaba a Parra enseñó su arma, estos huyeron.

Gálvez afirmó que en la actualidad, 68 fiscales en el país cuentan con resguardo policial tras haber recibido amenazas.

«Desde la Fiscalía de la Nación estamos evaluando la posibilidad de crear una subespecialidad de fiscalías contra la extorsión y contra el sicariato que conjuntamente con la Policía vamos a coordinar para diseñar estrategias de investigación y perseguirlos (…) porque estos delincuentes no nos pueden ganar la partida», agregó el fiscal general interino.

Por su parte, Parra expresó que aunque siente temor por ella y su familia tras las amenazas recibidas va a seguir cumpliendo su trabajo como fiscal especializada en delitos contra la mujer, como feminicidios y abuso sexual.

«Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza, voy a seguir cumpliendo mi rol», indicó al afirmar que no se puede dar espacio a la delincuencia.

Además, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, transmitió el apoyo del Ejecutivo a Parra y anunció que van a reforzar su seguridad para que pueda seguir ejerciendo sus funciones «con tranquilidad»

También, indicó que el departamento de inteligencia policial está investigando a los culpables de las amenazas para esclarecer los hechos y reiteró que las autoridades van a seguir trabajando contra el crimen.EFE

pbc/gpv

(foto) (video)