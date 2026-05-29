Delincuentes roban escopetas, pistolas y carabinas en una armería de la capital de Perú

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Lima, 29 may (EFE).- Un grupo de personas armadas ingresó a una armería de Lima, la capital de Perú, y robó 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas, tras lo cual escapó en varios vehículos de la zona, informaron este viernes medios locales.

El robo se produjo el último jueves en una tienda de venta de armas en un centro comercial del distrito residencial limeño de Surco que, según señalaron testigos, al parecer no contaba con vigilancia permanente de agentes de seguridad.

Los miembros de la banda se hicieron pasar por compradores para ingresar a la tienda y, tras sacar armas de fuego, amenazaron a los trabajadores y se apropiaron de las pistolas, escopetas y carabinas que se encontraban en las vitrinas de exhibición.

La emisora RPP señaló que el atraco fue registrado por las cámaras de seguridad del local, que también mostraron que una mujer al parecer actuó como vigilante en la parte exterior antes de huir con los asaltantes.

De acuerdo con la información, tras el robo, los ladrones huyeron en cinco motocicletas y una camioneta.

Hasta el lugar llegaron agentes de la División de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos en criminalística para recoger información e iniciar las investigaciones del caso, aunque las autoridades no ofrecieron mayores detalles oficiales sobre el asalto. EFE

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