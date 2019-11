Tous les mois, Gotham City sélectionne l’un de ses articles, l’enrichit et le propose en accès libre aux lecteurs de swissinfo.ch.

Chaque semaine, elle rapporte à ses abonnés les cas de fraude, corruption et blanchiment en lien avec la place financière suisse, sur la base de documents de justice en accès public.

*Fondée par les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet, Gotham City est une newsletter de veille judiciaire spécialisée dans la criminalité économique.

Pero los fiscales gallegos no abandonaron el caso. La Fiscalía de Lugo (en paralelo al procedimiento tributario), en una nueva operación denominada Zebra, relanzó la investigación penal en 2014. En este contexto, en junio de 2018, España volvió a enviar una comisión rogatoria a las autoridades suizas.

Según las autoridades fiscales y penales españolas, este gusto por el poder no se limitaba a su mandato como alcalde del Partido Popular. De hecho, se dice que, durante casi 35 años, Barral ha dirigido una vasta red internacional de contrabando de tabaco.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Contrabando de tabaco: Madrid apunta a cuentas en Ginebra François Pilet, Gotham City* 03 de noviembre de 2019 - 11:00 Las autoridades españolas acusan a José Ramón ‘Nené’ Barral, exalcalde de Ribadumia, en Galicia, de dirigir una de las mayores organizaciones de contrabando de tabaco de Europa. El Tribunal Federal acaba de aprobar una comisión rogatoria que permitirá a la jueza encargada del caso consultar los extractos bancarios suizos de una de las hijas del acusado, residente en Ginebra y sospechosa de pertenecer a la organización criminal. Durante sus 18 años como alcalde de la pequeña ciudad costera de Ribadumia (Pontevedra), Barral [conocido con el apodo de ‘Nené’] hizo de “la mayoría absoluta su modo de gobernar”, escribe La Voz de Galicia. Según las autoridades fiscales y penales españolas, este gusto por el poder no se limitaba a su mandato como alcalde del Partido Popular. De hecho, se dice que, durante casi 35 años, Barral ha dirigido una vasta red internacional de contrabando de tabaco. Desde 2001 (cuando un primer revés llevó a su detención junto con otras 17 personas), ha estado procesado por las autoridades de su país. Pero en 2009, después de ocho años de procedimientos (incluyendo varias comisiones rogatorias a Suiza), se retiraron los cargos penales contra él. “Las autoridades helvéticas han puesto trabas en el caso Barral” El País Trabas suizas “Las autoridades helvéticas han puesto trabas en el caso Barral –denunció en su momento El País–, y cada comisión rogatoria se ha contestado con evasivas o requiriendo nuevos datos que han dilatado el proceso”. A pesar de este fracaso, el fiscal de Pontevedra se mostró convencido de que José Ramón Barral dirigía “una organización sólida y muy sofisticada de contrabando de tabaco”. Perseguido solo por el aspecto monetario, en 2016, ‘Nené’ Barral llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Pontevedra, que estaba a punto de solicitar ocho años de prisión para él. Finalmente, se dictó una sentencia de un año de prisión contra el exalcalde y una multa de 700 000 euros. Pero los fiscales gallegos no abandonaron el caso. La Fiscalía de Lugo (en paralelo al procedimiento tributario), en una nueva operación denominada Zebra, relanzó la investigación penal en 2014. En este contexto, en junio de 2018, España volvió a enviar una comisión rogatoria a las autoridades suizas. Según la petición española resumida en una sentencia del Tribunal Penal Federal, “José Ramón Barral (‘Nené’) sería el jefe de una de las mayores organizaciones de contrabando de tabaco de Europa con conexiones que se extienden a varios países, como Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Rumanía, China, Reino Unido y otros. Los miembros de la familia Barral formarían parte de la organización criminal y estarían involucrados en actividades ilegales de contrabando de tabaco y blanqueo de dinero”. Las autoridades españolas Las autoridades españolas señalan que en el seno de esta red familiar una de las hijas de ‘Nené’ Barral actuaría “como asistente y mano derecha de su padre”. Hay otros tres hijos: uno vive en Italia y dos hijas se han establecido en Suiza. Siempre según la solicitud de la comisión rogatoria, “estas últimas utilizarían precisamente esta ubicación para alcanzar un grado máximo de impunidad en sus actividades delictivas, tanto para las que puedan presentar un apoyo a las operaciones de contrabando de tabaco como las que derivan del blanqueo de capitales”. Una de las ramas del tráfico pasaría por Ginebra “Parte de los beneficios de la actividad ilícita de la organización podrían estar localizados en Suiza” Las autoridades españolas Fue una de las dos hijas, M., residente en Ginebra, quien se opuso a la petición de las autoridades españolas. Estas asumen que “parte de los beneficios de la actividad ilícita de la organización podrían estar localizados en Suiza a nombre de la demandante y de su hermano”. A cargo de la ejecución de la solicitud de auxilio judicial, en marzo de 2019, el Ministerio Público de Ginebra ordenó que se transmitieran a España varios documentos bancarios. El 3 de septiembre de 2019, el Tribunal Penal Federal ha desestimado el recurso de M. [Barral]. El Tribunal Federal ha hecho lo mismo el 2 de octubre. Gotham City *Fondée par les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet, Gotham City est une newsletter de veille judiciaire spécialisée dans la criminalité économique. Chaque semaine, elle rapporte à ses abonnés les cas de fraude, corruption et blanchiment en lien avec la place financière suisse, sur la base de documents de justice en accès public. Tous les mois, Gotham City sélectionne l’un de ses articles, l’enrichit et le propose en accès libre aux lecteurs de swissinfo.ch.