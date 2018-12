Este contenido fue publicado el 2 de noviembre de 2018 9:32 02 de noviembre de 2018 - 09:32

Nicolas Cotoner Martos y su familia son acusados de sustraer más de cinco millones de euros al fisco español.

La familia Cotoner Martos, cercana al rey Juan Carlos I, es vigilada por la justicia de España. Dos marqueses declaran su residencia fiscal en Suiza aunque pasan la mayor parte del año en Madrid.

Durante décadas, Nicolas Cotoner Martos, marqués de Mondejar, se ocupó de vigilar el buen funcionamiento del Palacio Real de España y acompañó a Juan Carlos I en su reinado. La relación era tan próxima que este último lo consideraba su “padre adoptivo”. Tras la muerte de Cotoner Martos, en 1996, sus cinco hijos heredaron títulos nobiliarios. Uno de ellos se convirtió en marqués de Mondejar; otros dos, en marqueses de Bélgida y de Ariany; y los dos últimos fueron nombrados condes de Tendilla y de la Gomera.

Los citados miembros de la corte real fueron hábiles para agradar al monarca, pero también para acompañarlo en sus desplazamientos y realizar negocios relacionados con un inmenso patrimonio inmobiliario. El 1 de febrero del 2018, el periódico español El MundoEnlace externo reveló que los Cotoner Martos ocupaban la 160ª posición en el listado de las familias más ricas de España, con una fortuna valuada en 300 millones de euros.

El sistema de pagos fiscales fijos (forfaits) se basa en el estilo de vida y los gastos del contribuyente en Suiza y no en sus ingresos reales y su patrimonio. Solamente se aplica a los extranjeros que no tienen un empleo remunerado en Suiza. En 2014, los ciudadanos helvéticos rechazaron una iniciativa popular de los partidos de izquierda para poner fin a este controvertido sistema tributario. Fin del recuadro

Esta emérita familia se encuentra, no obstante, en una posición desafortunada. La justicia española los acusa desde el 2015 de haber protagonizado un fraude fiscal por 5 millones de dólares. Para disimular su fortuna y reducir su pago de impuestos, los marqueses movilizaron fondos a través de distintas sociedades en Panamá, entre las que se cuenta alsea Inc, según se reveló a principios del 2018 en el marco de un nuevo capítulo de los Documentos de Panamá.Enlace externo

Los investigadores rápidamente ataron cabos y miraron hacia Suiza, enviaron a Berna solicitudes de asistencia judicial en 2015 y 2017. Sus sospechas se dirigían particularmente a los hijos Cotoner (Íñigo y José Luis), quienes declaran su residencia oficial “en Suiza y Luxemburgo”, aunque viven la mayor parte del tiempo en España.

En respuesta a la solicitud hecha desde Madrid, Suiza aceptó la solicitud de colaboración, pero los hijos Cotoner interpusieron un recurso de revisión a través del abogado Pierre de Preux, quien logró demorar el proceso. El Tribunal Administrativo Federal concedió la razón a los Cotoner en uno punto en particular: los detalles sobre sus paquetes de tarifa fiscal plana no deben ser revelados a España. Pero el juicio sí ha permitido desvelar información que normalmente es extremadamente confidencial: los dos marqueses reportan un domicilio principal en Suiza y gozan de tarifa fiscal plana, un sistema reservado a los ricos extranjeros que pagan impuestos en función de sus gastos (y no de sus ingresos) siempre y cuando cumplan con la condición de no ejercer ninguna actividad lucrativa en Suiza.

Hay otra información sobre las cuentas de los Cotoner en Suiza que sí puede ser transmitida, según lo decidieron los jueces del Tribunal Administrativo Federal en una sentencia pronunciada el 28 de agosto del 2018. Pero un nuevo recurso fue interpuesto ante el Tribunal Federal, y esto dio pie a que el 11 de septiembre se diera a conocer una larga lista de sociedades identificadas por las autoridades españolas que tendría relación con los miembros de la nobleza investigados como Akturus Holding SA,Keldeo Holdings Limited Sarl, o Dewitt Investment LTD, entre otras.

Recientemente, el rey Felipe convocó a la nobleza a “dar ejemplo de comportamiento y a mantener un compromiso solidario con el resto de la sociedad”. Un exhorto que, a la luz de los hechos, no ha sido escuchado. Este caso ensombrece la imagen de Juan Carlos I, ya afectada por las revelaciones que realizó su examante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien lo acusó de haber ocultado millones de dólares en Suiza. Este escándalo, cuyo clímax tuvo lugar en el verano, ya fue archivado por la Audiencia Nacional española. Pero si los Cotoner fueran condenados por su proceder empresarial y fiscal, la justicia se acercaría un poco más al antiguo rey, quien actualmente tiene 89 años.

