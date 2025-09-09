The Swiss voice in the world since 1935

Dell anuncia la salida de su directora financiera tras casi tres décadas en la compañía

Washington, 8 sep (EFE).- Dell Technologies informó este lunes que su directora financiera, Yvonne McGill, dejará el cargo el 9 de septiembre tras 29 años en la empresa, aunque la firma reafirmó sus previsiones para el tercer trimestre fiscal y el año completo.

“Tras una larga y fructífera trayectoria en Dell, ha decidido emprender nuevos caminos personales”, señaló la compañía en un comunicado en el que aseguró que su salida no está relacionada con desacuerdos sobre la gestión financiera ni con cuestiones contables.

La dirección financiera de Dell quedará en manos de David Kennedy, vicepresidente sénior de Operaciones Globales de Finanzas, quien asumirá de manera interina mientras la compañía busca un reemplazo permanente.

En términos financieros, Dell informó que elevó su previsión para el año fiscal 2026, esperando ingresos de entre 105.000 y 109.000 millones de dólares, frente a los 101.000–105.000 millones estimados previamente.

La compañía proyecta alcanzar 9,55 dólares por acción ajustadas y calcula que los ingresos por servidores de inteligencia artificial asciendan a 20.000 millones de dólares, frente a los 15.000 millones previstos inicialmente. EFE

