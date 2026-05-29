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Dell gana un 32,7 % en bolsa tras dispararse la demanda de servidores para IA

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Nueva York, 29 may (EFE).- La multinacional estadounidense Dell ganó este viernes un 32,7 % en Wall Street, después de que la tecnológica presentara buenos resultados trimestrales impulsados por el fuerte crecimiento de la demanda de servidores vinculados a la inteligencia artificial (IA).

La empresa, que ya había comenzado la jornada con una subida de más del 30 %, cerró su mejor sesión histórica tras registrar el mayor crecimiento de ingresos de cualquier trimestre desde su regreso a bolsa en 2018.

La acción superó por un estrecho margen su récord anterior, registrado el 1 de marzo de 2024, cuando avanzó un 31,6 %. En lo que va de 2026, el valor acumula una subida del 234 %.

La compañía, que publicó sus cuentas del primer trimestre tras el cierre de la sesión del jueves, registró un aumento interanual de ingresos cercano al 88 %.

Dell atribuyó gran parte de ese avance al negocio de servidores para IA, que integran GPU de firmas como Nvidia. Este segmento registró un crecimiento del 757 % interanual, hasta 16.100 millones de dólares, informó en un comunicado.

El beneficio neto atribuido se elevó a unos 3.430 millones de dólares en el primer trimestre, frente a los 965 millones del mismo periodo del año anterior. Además, el beneficio ajustado por acción alcanzó los 4,86 dólares, por encima de las previsiones del mercado, que apuntaban a 2,94 dólares.

El banco Morgan Stanley señaló haber «infravalorado» el desempeño de la empresa y calificó el trimestre como «uno de los más sólidos vistos recientemente» en el sector, recogió la cadena CNBC.

La creciente demanda de infraestructura para IA sigue impulsando a compañías tecnológicas como Dell, especialmente en el negocio de servidores y centros de datos. EFE

jco/nqs/seo

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