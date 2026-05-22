Dellien se suma a Prado en un histórico cuadro final de Roland Garros para Bolivia

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París, 22 may (EFE).- Hugo Dellien avanzó este viernes al cuadro final de Roland Garros, un día después de que lo hiciera su compatriota Juan Carlos Prado, por lo que por vez primera Bolivia contará con dos representantes entre los 124 finales del Grand Slam de tierra batida.

Dellien, de 32 años y actualmente 139 del ránking, comparecerá por sexta vez en el cuadro final de París, donde tanto en su debut en 2019 como en 2022 consiguió superar una ronda.

El boliviano cuenta además con tres participaciones en el Abierto de Australia, cuatro en Wimbledon, donde nunca ha superado ronda, y otras cuatro en Estados Unidos donde en 2019 ganó un partido.

Tras haber perdido en la fase previa de Australia este año, logró superarla en París, donde en el tercer partido derrotó al español Roberto Carballés, 6-3, 3-6 y 6-1, tras haber vencido al francés Sean Cuenin y al croata Matej Dodig.

Su clasificación se produce un día después de la histórica de Prado, de 21 años, que debutará en el cuadro final de un Grand Slam tras haber derrotado en el tercer partido este jueves al tenista de Hong Kong Coleman Wong, 6-4, 3-6 y 6-3. EFE

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